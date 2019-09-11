РИАМО - 11 сен. Сотрудники поисково-спасательной станции на Мещерском пруду вечером в среду заметили человека, неуверенно держащегося на поверхности воды, мужчину спасли и оказали первую помощь, сообщил РИАМО представитель пресс-службы столичного департамента по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности.

«Спасатели Виталий Дюжев и Алексей Пустобаев поспешили на помощь и вскоре подняли мужчину из воды на борт лодки. Он нахлебался воды и периодически терял сознание. На берегу, до приезда медицинской бригады, Виталий и Алексей оказали пострадавшему первую помощь», - сказал собеседник агентства.

Мужчина объяснил, что во время купания у него свело ногу и он начал тонуть. Его госпитализировали после инцидента.