РИАМО - 11 сен. Известный бард, композитор и автор песен Александр Розенбаум сообщил, что успешно перенес запланированную операцию, в настоящий момент с ним все хорошо, а голос никуда не пропал.

Когда музыкант попал в больницу, ряд СМИ сообщил о сильном ухудшении его состояния, а также о том, что он может потерять голос и вообще находится в реанимации. Сам Розенбаум эту информацию опроверг.

«Прошу всех успокоиться. Операция прошла успешно, все в порядке! В том числе и с голосом. Перенес операцию, спасибо всем, все хорошо, когда надо будет меня, не дай бог, жалеть, я сам об этом скажу кому-нибудь из своих близких», - сказал Розенбаум в эфире Радио «Комсомольская правда».

Он также посетовал на то, что ряд СМИ опубликовал непроверенную информацию о состоянии его здоровья.

Кроме того, Розенбаум отметил, что с 23 октября у него начинаются концерты.