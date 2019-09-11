РИАМО - 11 сен. В первой половине 2019 года жителям Московской области оказали услуг в жилищно-коммунальной сфере на 118,3 миллиарда рублей, некоторым категориям населения предоставили финансовую поддержку по оплате услуг ЖКХ, говорится в сообщении пресс-службы Мособлстата.

«Объем жилищных услуг населению составил 33,9 миллиарда рублей (13,1% от общего объема платных услуг населению) и коммунальных услуг - 84,4 миллиарда рублей (32,5% от общего объема платных услуг населению)», — говорится в сообщении.

Отдельным категориям населения была оказана финансовая поддержка по оплате жилищно-коммунальных услуг. За полгода более 139,1 тысячи семей получили субсидии на оплату жилого помещения и коммунальных услуг.

Сумма субсидий составила более 1,5 миллиардов рублей. Сумма субсидий в денежной форме составила около 1,4 миллиарда рублей, что на 6,3% больше, чем за аналогичный период прошлого года.

Среднемесячный размер начисленных субсидий на семью составлял 1802,6 рубля. Наиболее высокая среднемесячная субсидия была начислена в городских округах Зарайск – 2486,4 рубля, Котельники – 2411,4 рубля, Руза – 2324,9 рубля.