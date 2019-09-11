РИАМО - 11 сен. В подмосковном Ногинске снесли кафе, которое было построено незаконно, объект портил облик зоны отдыха, говорится в сообщении пресс-службы Мособлархитектуры.

«Совместно с муниципальными образованиями мы продолжаем масштабную работу по ликвидации объектов незавершенного строительства на территории Московской области. Совсем недавно в Богородском городском округе, в городе Ногинске снесли самовольное строение - здание кафе. Бесхозный объект был выявлен весной этого года на территории Черноголовского пруда, на пляже вблизи водоема», — сказал председатель Мособлархитектуры Владислав Гордиенко.

Он добавил, что здание было возведено без разрешительной документации, права на земельный участок также отсутствовали. Объект портил облик зоны отдыха и не позволял местным жителям с комфортом проводить время на побережье.

Гордиенко уточнил, что задача по устранению недостроенных объектов, которые создают угрозу жизни для населения и портят архитектурный облик городов Подмосковья, является на сегодняшний день одной из ключевых для градостроительного блока.

В перспективе на месте кафе проведут озеленение участка.

Всего в Подмосковье выявили около 1,73 тысячи недостроев, среди которых 50% – это самовольно возведенные объекты, а остальные – объекты незавершенного строительства, в том числе находящиеся в государственной и муниципальной собственности, а также аварийные объекты.