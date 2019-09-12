РИАМО (ПОДОЛЬСК) – 12 сен. В трех домах в микрорайоне Климовск подмосковного Подольска в четверг временно отключат горячую воду из-за ремонтных работ, сообщается в группе «МУП «СЕЗ» в соцсети «ВКонтакте».

«В четверг, 12 сентября, в микрорайоне Климовск Подольска управление теплоснабжением МУП «СЕЗ» запланировало ремонтные работы на подстанции. Во время производства ремонта, с 9:00 до 17:00, горячая вода не будет подаваться по адресу: улица Школьная, дом №8», – говорится в сообщении.

В материале добавляется, что также с 9:00 до 17:00, на время выполнения ремонтных работ на теплотрассе, горячая вода не будет подаваться в дома по адресам: улица Железнодорожная, дом №5 и улица Ленина, дом №27.

Управляющая компания МУП «СЕЗ» приносит извинения жителям за доставленные неудобства.