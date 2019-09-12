РИАМО (КРАСНОГОРСК) – 12 сен. Макет микрорайона Брусчатый поселок, на территории которого в годы ВОВ и послевоенное время располагалась Центральная антифашистская школа, представят в Красногорском филиале музея Победы в четверг, говорится в сообщении информационного центра музея.

Начало мероприятия в 16:00.

«В преддверии Дня города Красногорска, 12 сентября, в Красногорском филиале музея Победы представят новый уникальный экспонат. Это макет старого района Брусчатый поселок. Здесь в 1943-1949 годы располагалась Центральная антифашистская школа лагеря для военнопленных №27», – говорится в сообщении.

Деятельность Центральной антифашистской школы в годы войны – важная страница истории Красногорска. Этот макет сохранит в памяти жителей облик родного города. Благодаря мастерски выполненным моделям улиц и домов, молодежь и будущие поколения смогут представить, как выглядел этот район в военные и послевоенные годы.

Кроме того, в четверг гости музея получат прекрасную возможность проверить знания по истории Красногорска в викторине «Мой город». Победители этого состязания получат памятные призы. Участники мастер-класса «Письма-треугольники» своими руками сделают «солдатский треугольник» и напишут в нем пожелания и поздравления городу.

Гостей праздника также ждут музыкальные номера в исполнении педагогов Красногорской детской музыкальной школы имени Наседкина, вокальные выступления учащихся государственного театрального колледжа имени Филатова.