РИАМО – 11 сен. В городском округе Щелково компании «Газпром космические системы» (ГКС) и «Газпром СПКА» приступили к строительству предприятия по производству космических аппаратов, в проект инвестируют более 14 миллиардов рублей, говорится в сообщении пресс-службы министерства инвестиций и инноваций Московской области.

«Планируется создание современного сборочного производства космических аппаратов для восполнения систем «Ямал» и «СМОТР» конкурентоспособными спутниками российской разработки. Строительство будет завершено в 2022 году, а первые спутники компания намерена выпустить уже в 2023 году», – сказал заместитель председателя правительства Московской области Вадим Хромов.

Благодаря запуску предприятия в Щелкове появится 180 новых высокотехнологичных рабочих мест.

К 2035 году планируется произвести 14 космических аппаратов. На предприятии создадут спутниковую систему, которая поможет выявлять незаконное использование природных ресурсов, а также контролировать объем работ при строительстве и оценивать ледовую обстановку. Кроме того, с ее помощью будет проводиться мониторинг нефтяных разливов и контроль движения судов.

Соглашение по данному инвестиционному проекту было подписано в ходе Петербургского международного экономического форума 7 июня 2019 года губернатором Московской области Андреем Воробьевым и генеральным директором АО «Газпром космические системы» Дмитрием Севастьяновым.