РИАМО – 11 сен. Мэрия Москвы не согласовала проведение акций протеста в центре столицы 21 и 22 сентября, заявки на которые подала член политического совета московского отделения «Партии перемен» Эльвира Вихарева, сообщает «Интерфакс».

«В ответах мэрии говорится, что проведение обеих акций невозможно из-за большого количества запланированных на эти даты мероприятий», - говорится в материале.

Изначально представитель «Партии перемен» предлагала провести митинг «против насилия и политических преследований» 21 сентября на проспекте Академика Сахарова, а также шествие от Страстного бульвара до проспекта Сахарова 22 сентября. На митинг было заявлено до 100 тысяч человек, а на шествие — до 10 тысяч.

В связи с невозможностью размещения такого количества людей в центре столицы власти предложили перенести акции в Марьино — на пересечение улиц Перерва и Люблинская.