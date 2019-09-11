РИАМО - 11 сен. Столичные полицейские задержали молодого человека, подозреваемого в краже дорогих религиозных изделий, выполненных из драгоценных металлов и камней, сообщается на сайте ГУ МВД России по Москве.

«Сотрудники управления уголовного розыска ГУ МВД России по Москве совместно с коллегами из УВД по Троицкому и Новомосковскому административным округам задержали 22-летнего жителя столицы, подозреваемого в хищении иконы и креста стоимостью свыше 1 миллиона рублей», – сказала заместитель начальника управления информации и общественных связей ГУ МВД России по Москве Екатерина Гузь.

Ранее в полицию обратился 44-летний москвич, который и стал жертвой грабителя. По словам мужчины, он сам изготовил икону и нательный крест и пытался продать их через интернет. На объявление откликнулся неизвестный мужчина и назначил встречу. При обмене он взял дорогостоящие изделия якобы для того, чтобы осмотреть, но, получив крест и икону, тут же сбежал.

В ходе проведения оперативно-разыскных мероприятий подозреваемого задержали. Им оказался 22-летний неоднократно судимый житель столицы. В настоящее время он находится под стражей. В отношении него возбуждено уголовное дело по статье 161 УК РФ «Грабеж». Расследование продолжается.