РИАМО - 11 сен. Консолидированный бюджет Подмосковья за первые восемь месяцев 2019 года получил 50,8 миллиона рублей поступлений от налога на профессиональный доход, ставка налога для самозанятых составляет всего 4% для физических лиц, говорится в сообщении пресс-службы министерства экономики и финансов Московской области.

«Новый налоговый режим позволяет в упрощенном порядке платить минимальный налог от самостоятельной деятельности и, главное, вести ее легально. В качестве самозанятых регистрируются самые разные специалисты: дизайнеры, сантехники, риелторы, репетиторы, фотографы, мастера маникюра и многие другие. Режим популярен среди тех, кто получает доход от аренды жилой недвижимости», - сказала министр экономики и финансов Московской области Елена Мухтиярова.

Она также отметила, что этот налоговый режим позволяет вывести из тени тех, кто раньше получал неофициальный доход. С начала 2019 года в качестве самозанятых в Московской области зарегистрировалось порядка 39 тысяч налогоплательщиков. При этом больше всего таковых в Балашихе и Одинцовском округе — по 2 тысячи человек в каждом муниципалитете. Кроме того, около 1,9 тысячи самозанятых официально зарегистрировались в Подольске, еще более 1,7 тысячи легализовались в Люберцах, а также более чем по 1,5 тысячи – в Раменском округе, Химках и Мытищах.

Эксперимент по установлению нового налогового режима действует только на территории Москвы и Подмосковья, а также в Калужской области и Татарстане. Ставка налога составляет всего 4% для физических лиц, а также 6% для доходов от компаний и индивидуальных предпринимателей.