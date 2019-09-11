РИАМО – 11 сен. В Сергиево-Посадском округе запустили движение автотранспорта по путепроводу в районе Деулинского переезда через Большое кольцо Московской железной дороги, запуск путепровода позволит перераспределить транспортные потоки и продолжить строительство основного хода третьего этапа Западного объезда Сергиева Посада, говорится в сообщении пресс-службы министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Подмосковья.

«Открытие движения на Деулинском путепроводе существенно улучшит транспортную доступность Сергиева Посада. На время строительства объекта жители были вынуждены объезжать участок по двухполосной дороге и пересекать железнодорожный переезд, на котором образовывались пробки», – сказал министр транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области Алексей Гержик во время открытия путепровода.

Он добавил, что теперь с открытием путепровода время проезда участка значительно снизится – на бессветофорном путепроводе, протяженность которого составляет 120 метров, организовано движение по четырем полосам.

«Продолжаются работы на других участках третьего этапа Западного объезда. На сегодняшний день готовность объекта составляет более 85%. В строительстве задействовано порядка 100 специалистов и 45 единиц техники. Рабочее движение по всему Западному объезду планируется запустить в ноябре», – добавил Гержик.

Глава Сергиево-Посадского района Михаил Токарев в свою очередь поблагодарил строителей за открытие путепровода с опережением графика.

В рамках строительства третьего этапа автодороги завершается устройство дорожной одежды на участке от улицы Загорского до Новоугличского шоссе. Ведется установка шумозащитных экранов и линий наружного освещения. Также идет строительство моста через реку Копнинку протяженностью 60 метров, который обеспечит доступ паломникам в церковь Благовещения.

Западный объезд Сергиева Посада, общая протяженность которого составит 14,5 километров, строят в три этапа. Первый и второй этапы Западного объезда открыты в 2016 и 2017 годах. Были построены участок дороги от Московского шоссе до кольцевого пересечения с улицей Загорского и два путепровода, один из них – тоннельного типа на 67-м километре перегона Москва-Ярославль.

Строительство третьего этапа Западного объезда Сергиева Посада начали в августе 2017 года. Проект включает в себя новую дорогу от улицы Загорского до Новоугличского шоссе, строительство Деулинского путепровода и развязки на пересечении с Новоугличским шоссе, моста через реку Копнинку. Протяженность третьего этапа составит 11,5 километров.

Западный объезд пройдет от дороги М-8 «Холмогоры» – Сергиев Посад (Московского шоссе) по направлению к селу Благовещенье, далее будет следовать вдоль границы Сергиева Посада в направлении на север и к Новоугличскому шоссе. Строительство Западного объезда позволит значительно снизить нагрузку на основные дороги города – Московское и Новоугличское шоссе, проспект Красной армии, а также позволит вывести транзитные потоки из центра города.

Финансирование строительства производится за счет средств федерального и регионального бюджетов. Стоимость работ по всем трем этапам проекта составляет свыше 6,8 миллиарда рублей.