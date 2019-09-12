РИАМО (КРАСНОГОРСК) – 12 сен. Красногорский колледж в четверг станет одной из площадок проведения регионального чемпионата профмастерства среди инвалидов «Абилимпикс», в учебном заведении 40 участников посоревнуются в 7 компетенциях.

Красногорский колледж в четверг примет 40 участников регионального этапа V Национального чемпионата по профессиональному мастерству среди людей с инвалидностью «Абилимпикс-2019» из 24 муниципальных образований Московской области. Из них 18 школьников, 17 студентов и 5 специалистов. Оценивать мастерство участников соревнований будут 40 экспертов.

В корпусе на Ильинском шоссе пройдут соревнования по 7 компетенциям чемпионата: веб-разработка (программирование), веб-дизайн, информационная безопасность, сетевое и системное администрирование, дизайн-персонажей/анимация, социальная работа; сборка, разборка электронного оборудования.

На протяжении всего чемпионата в колледже работают 14 волонтеров, прошедших специальное обучение в городе Коломна.

В нынешнем году в чемпионате в 4 компетенциях примут участие 9 студентов Красногорского колледжа.