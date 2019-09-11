РИАМО – 11 сен. Бывший ведущий шоу «Музобоз» Иван Демидов может занять пост главы парка «Зарядье», сообщает РБК.

«По данным собеседников РБК, директором «Зарядья» станет Иван Демидов, в прошлом популярный телеведущий, ушедший затем в политику и на госслужбу», - говорится в сообщении.

Также, по некоторым данным, нынешний директор «Зарядья» Павел Трехлеб может перейти на аналогичную должность в парк Горького, сменив руководителя «Мосгорпарка» Вячеслава Дунаева.

У властей Москвы нет претензий к Дунаеву, так как он изначально планировался как временный руководитель, к тому же он совмещает этот пост с должностью директора «Мосгорпарка». Кандидатуру Демидова же якобы предлагал первый замруководителя департамента культуры Москвы Сергей Перов.

Демидов является председателем президиума фонда развития современного искусства, членом Общественного совета при Минкультуры России и членом академии российского телевидения. Он известен широкой общественности в качестве ведущего некогда популярного шоу «Музыкальный обоз».