РИАМО - 11 сен. В Дмитрове продолжается возведение детского клинико-диагностического центра, сейчас строители утепляют и оштукатуривают фасад, а также занимаются внутренней отделкой помещений, говорится в сообщении пресс-службы Дмитровского городского округа.

Новый клинико-диагностический центр строят на месте бывшего хирургического корпуса. Накануне стройплощадку посетил глава администрации Дмитровского городского округа Илья Поночевный.

«Новый КДЦ будет <…> рассчитан на 250 посещений в смену. Одна из его основных функций — проведение целого ряда специальных лабораторных и аппаратных исследований. Благодаря центру дети смогут получить квалифицированную медицинскую помощь, не выезжая за пределы округа», - говорится в сообщении.

На данный момент готовность здания составляет 65 %.