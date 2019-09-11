РИАМО - 11 сен. В городском округе Воскресенск аграрии ведут массовую уборку урожая, накануне руководитель администрации муниципалитета Артур Болотников поручил своему заместителю Андрею Баранову и начальнику отдела сельского хозяйства и экологии Сергею Брыкало посетить на угодьях фермерского хозяйства «Мария», говорится в сообщении пресс-службы администрации городского округа.

Фермерское хозяйство «Мария» Петра Кирсанова занимается производством овощей и картофеля. Сейчас на его территории ведется выборочный сбор урожая, который пойдет на реализацию по всему Подмосковью.

«Здесь на площади 34 гектара специалисты выращивают картофель, морковь, свёклу, несколько видов капусты, кабачки», - отмечается в материале.

На данный момент в фермерском хозяйстве уже собрали порядка 100 тонн капусты, 80 тонн картофеля и 55 тонн кабачков.