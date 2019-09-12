РИАМО (ДОМОДЕДОВО) – 12 сен. В нескольких населенных пунктах Домодедова в четверг проведут отключение электроэнергии, сообщается на официальном сайте администрации городского округа.

«В связи с проведением плановых работ ожидается нарушение электроснабжения в следующем населенном пункте: микрорайон Востряково, проспект 1 Мая, улицы Восточная, 2-я Прудовая, Новая, Железнодорожная, Школьная», – говорится в сообщении.

Также ожидаются отключение электроэнергии в деревнях Ярлыково, Коченягино, Бытинки, в СНТ «Нива» и «Яновский ручей».

Во всех этих населенных пунктах подачу электроэнергии ограничат с 9:00 до 17:00.

Также с 9:00 до 12:00 нарушение электроснабжения ожидается в деревне Гальчино, на бульваре 60-летия СССР в частном секторе без названия улиц и в домах №№2, 4, 6, 8, 10; в СНТ «Радиоэлектрик», «Гипрогаз», «ВЦСПС», «Родничок», «Комсомольской правды» и в микрорайоне Барыбино на улице 2-я Вокзальная.

Уточнить информацию жители могут по телефону «Светлой линии»: 8(800)700-40-40 или на сайте ПАО «МОЭСК» в разделе «Плановые отключения».