РИАМО – 11 сен. Конкурсная комиссия по предоставлению субсидий на частичную компенсацию затрат субъектов малого и среднего предпринимательства (МСП) Московской области подвела итоги второго отбора заявок от МСП в 2019 году, финансовая поддержка будет перечислена 54 представителям малого и среднего бизнеса, говорится в сообщении пресс-службы министерства инвестиций и инноваций Подмосковья.

Выплаты будут предоставлены по двум мероприятиям: компенсация затрат по договорам лизинга оборудования, закупаемого в том числе в целях повышения производительности труда; компенсация затрат на приобретение оборудования в целях создания, развития или модернизации производства товаров.

«На предоставление субсидии по программе лизинга было подано 32 заявки, одобрено – 12 заявок на сумму 32,3 миллиона рублей. Наиболее активно в конкурсном отборе на это мероприятие участвовали представители малого и среднего предпринимательства из Люберец, Богородского, Дмитровского городских округов, Павловского Посада, Подольска, Серпухова», – отмечается в сообщении.

В рамках финансовой поддержки на модернизацию производства на конкурсный отбор поступили 104 заявки, наибольшее количество из Подольска, Сергиево-Посадского городского округа, Богородского округа, Орехово-Зуева и Дмитровского городского округа.

Комиссией одобрены 42 заявки на сумму 135,8 миллиона рублей.

«С 2019 года конкурсный отбор заявок на предоставление субсидии проводится несколько раз в год, по итогам первого конкурса уже получили поддержку от правительства Московской области 33 представителя малого и среднего бизнеса. Максимальная сумма субсидии на модернизацию производства составляет 10 миллионов рублей (до 30% от затрат), а по договорам лизинга – 5 миллионов рублей (до 70% от авансового платежа», – уточнил зампред правительства Московской области Вадим Хромов.

Он дополнил, что поддержка предоставляется в рамках государственной программы Московской области «Предпринимательство Подмосковья» и национального проекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы».

Подробно с результатами второго конкурса по отбору заявок на частичную компенсацию затрат субъектов малого и среднего предпринимательства можно будет ознакомиться на официальном сайте министерства инвестиций и инноваций Московской области: https://mii.mosreg.ru/, в разделе «Документы – малое и среднее предпринимательства».

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