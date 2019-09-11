РИАМО – 11 сен. В Московском областном консультативно-диагностическом центре для детей (МОКДЦД) открылся кабинет ботулинотерапии, на данный момент в Подмосковье насчитывается порядка двух тысяч детей и подростков, нуждающихся в данном методе лечения, говорится в сообщении пресс-службы министерства здравоохранения Московской области.

Ботулинотерапия – эффективный метод лечения спастичности, которая представляет из себя ярко выраженный тонус мышц у детей и подростков с заболеваниями центральной нервной системы. Обычно данный вид терапии применяется в комплексе с другими методиками реабилитации.

«В кабинете ботулинотерапии будет оказываться консультативная помощь пациентам с поражениями ЦНС, специалисты определят показания и противопоказания к такому лечению, подготовят обоснование и проведут апробацию новых подходов к лечению и реабилитации с применением метода ботулинотерапии», – сказала главврач МОКДЦД, главный внештатный педиатр Минздрава Московской области Нисо Одинаева.

Она отметила, что в регионе намерены создать регистр детей и подростков, которым нужна ботулинотерапия. Обычно эту методику применяют для лечения поражений ЦНС у пациентов в возрасте от 2 до 18 лет в условиях дневного или круглосуточного стационара. При этом для направлении ребенка на ботулинотерапию оформляется выписка из его медицинской карты.

«В Подмосковье особое внимание уделяется лечению детей со сложными заболеваниями, в том числе – поражением центральной нервной системы, ДЦП. На данный момент в ботулинотерапии нуждаются около 2 тысяч детей и подростков со всего Подмосковья», – подчеркнула министр здравоохранения Московской области Татьяна Мухтасарова.

По ее словам, очень важен тот факт, что необходимое лечение дети могут получить совершенно бесплатно в рамках обязательного медстрахования, обратившись в МОКДЦД. Для этого нужно просто взять направление у лечащего врача в поликлинике, к которой прикреплен ребенок.