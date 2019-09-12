РИАМО - 12 сен. В четверг, 12 сентября, в 11:00 в пресс-центре Регионального информационного агентства Московской области (РИАМО) состоится пресс-конференция подмосковного отделения «Единой России», посвященная итогам выборов в советы депутатов городских округов Московской области.

На вопросы журналистов будут отвечать:

- секретарь Московского областного регионального отделения партии «Единая Россия», депутат Государственной думы Лидия Антонова,

- руководитель подмосковного регионального отделения «Молодой Гвардии Единой России» Александр Толмачев,

- впервые избранный в совет депутатов городского округа Жуковский Андрей Урусов.

Пресс-центр РИАМО находится по адресу: г. Москва, улица 5-я Магистральная, д. 3, стр. 1 (м. «Полежаевская», м. «Хорошевская»).

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