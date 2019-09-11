РИАМО - 11 сен. В Ленинском городском округе застройщик ЖК «Эко Видное 2.0» получил заключение о соответствии требованиям 14-ФЗ на жилой корпус №5, комплекс возводится восточнее деревни Ермолино, говорится в сообщении пресс-службы Главгосстройнадзора Подмосковья.

Застройщик ЖК — ООО «Купелинка Девелопмент» (ГК MR Group).

«Девелопер и его проектная декларация на ЖК «Эко Видное 2.0» соответствуют требованиям 214-ФЗ. Дом рассчитан на 702 квартиры жилой площадью 31,8 тысячи квадратных метров. В доме также предусмотрены 14 нежилых помещений площадью 1,9 тысячи квадратных метров», — сказал руководитель Главгосстройнадзора Московской области Артур Гарибян.

Заключение о соответствии позволяет застройщику начать государственную регистрацию договоров долевого участия на объект.

В Московской области функцию по выдаче ЗОСТ осуществляет Главгосстройнадзор региона. Чтобы получить заключение, застройщик не должен находиться в процедуре ликвидации или банкротстве, его деятельность не должна быть приостановлена, а у руководства компании и главного бухгалтера не должно иметься судимостей, и они не должны числиться в реестре недобросовестных поставщиков и участников аукциона.