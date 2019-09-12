РИАМО - 12 сен. В Москве 12-15 сентября пройдет вторая всероссийская выставка-ярмарка авторских работ «РусАртСтиль», впервые в ней примут участие представители Карелии, говорится в сообщении пресс-службы организаторов.

Экспозиция пройдет в выставочном зале бизнес-центра «Амбер Плаза», станция метро «Новослободская». Вход на выставку свободный.

«Выставка станет модным арт-событием осени, которое популяризирует авторское современное творчество во всем своем многообразии. Участниками выставки станут более 200 творческих мастеров и ремесленников, малых предприятий и объединений, художников, модельеров и дизайнеров со всей России», — говорится в сообщении.

На выставке будут представлены следующие направления: авторская, дизайнерская, этническая одежда, аксессуары; декоративно-прикладное искусство; предметы интерьера и декора, авторская керамика и фарфор, лаковая миниатюра, художественное стекло, художественная обработка металла и камня, резьба по дереву и кости, живопись; ювелирные изделия и бижутерия.

Кроме того, на выставке будут организованы специализированные салоны: «Корпоративные подарки и сувениры» и «ЭкоВкусно!».

«Впервые в выставке примет участие Республика Карелия. Весь колорит и творчество региона предстанет во всем своем многообразии. Будут представлены работы известного российского художника, преподавателя РГУ имени А.Н. Косыгина Владимира Пронина, яркого представителя нового русского авангарда, основателя «орнаментального неосимволизма», — добавляется в материале.

В рамках конкурса «Образ бабочки в искусстве» художник декоративно-прикладного искусства и народных художественных промыслов Валентин Розанов удивит необычным подходом к фарфору.

В режиме нон-стоп пройдут более 60 бесплатных мастер-классов от ИД «Формат-М» и Московского педагогического государственного университета - от традиционных направлений до современного хендмейда.