РИАМО - 12 сен. Конкурс профессионального мастерства среди людей с ограниченными возможностями и инвалидностью «Абилимпикс» начнется в Подмосковье в четверг, участие в конкурсе примут 456 человек, говорится в сообщении пресс-службы первого заместителя председателя правительства Московской области – министра образования Подмосковья Ольги Забраловой.

«Соревнования будут проходить по 62 профессиональным компетенциям. В конкурсе примут участие 456 человек: 236 студентов, 54 специалиста и 167 школьников. Количество участников по сравнению с прошлым годом увеличилось в два раза», – сказала Забралова.

Она отметила, что мероприятия соревнований будут проходить на 28 площадках в Зарайске, Балашихе, Солнечногорске, Щелкове, Жуковском, Королеве, Электростали, Коломне, Серпухове, Подольске и других городских округах.

«Наш регион является активным участником «Абилимпикс». Ежегодно в соревнованиях за первенство борются все больше ребят. Для них это прекрасная возможность не только продемонстрировать свои навыки, но и в дальнейшем трудоустроиться по профессии, ведь среди членов жюри есть руководители предприятий, которые заинтересованы в поиске новых талантов», - сказала Забралова.

По ее словам, лучшие участники соревнований «Абилимпикс» будут представлять Подмосковье на национальном чемпионате. В прошлом году представители Московской области завоевали 10 призовых медалей на всероссийском конкурсе.