РИАМО – 11 сен. Вопрос о переходе на четырехдневную рабочую неделю обсудят в Государственной думе Российской Федерации, на основании общественного консенсуса депутаты выработают стратегию, сообщает Федеральное агентство новостей.

Ранее вопрос о сокращении рабочей недели поднял премьер-министр Дмитрий Медведев.

«Сегодня в ходе общения с представителями бизнес-сообщества Дмитрий Медведев развил свои тезисы, высказанные им ранее на конференции МОТ, обратив внимание на то, что сама жизнь заставляет нас совершенствовать трудовое законодательство, делать его более гибким», — сказал председатель нижней палаты парламента Вячеслав Володин.

Володин добавил, что необходимо защитить права людей, которые работают удаленно и не имеют постоянного рабочего места. Он также отметил, что количество необходимого рабочего времени при условиях информатизации и роботизации производства будет меняться.

Председатель нижней палаты парламента предложил провести широкое обсуждение вопроса. На основании общественного консенсуса депутаты выработают стратегию. Нужно, чтобы этим вопросом были заинтересованы профсоюзы и работодатели.

Ранее министр экономического развития России Максим Орешкин сообщил, что главным условием изменения в трудовом законодательстве является, в первую очередь, достижение более высокого дохода населения и высокого уровня производительности труда. А министр труда и социальной защиты России Максим Топилин считает, что переход на четырехдневную неделю возможен в РФ в долгосрочной перспективе.