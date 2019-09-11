РИАМО (БАЛАШИХА) – 11 сен. Глава Балашихи Сергей Юров поздравил сотрудников центра государственных и муниципальных услуг «Мои документы» с 10-летним юбилеем и вручил им благодарственные письма, сообщается на сайте администрации городского округа.

В церемонии награждения в многофункциональном центре Балашихи приняли участие председатель совета депутатов Балашихи Геннадий Попов, директор МФЦ Балашихи Наталья Ломакина, директор МФЦ Московской области Иван Кулаков, сотрудники учреждения. Всего около 100 человек.

«Хочу поздравить коллектив многофункционального центра Балашихи с десятилетним юбилеем. Помимо предоставления государственных и муниципальных услуг – это место для проведения общественные слушаний, важных встреч. На вас лежит огромная ответственность. Спасибо за ту работу, которую вы делаете. На сегодняшний день у нас крупнейший МФЦ в Московской области и один из крупнейших в Москве», – сказал Юров.

Он вручил благодарственные письма «За многолетний добросовестный труд, высокий профессионализм в работе и в связи с 10-летием основания центра» семи сотрудникам учреждения, а также три благодарственные письма Московской областной думы.

Иван Кулаков отметил, что МФЦ Балашихи оказывает огромное количество услуг – почти 20% от всей Московской области.

«Будем устанавливать здесь новое оборудование для сбора биометрических данных – отпечатков пальцев и изображения лица для выдачи загранпаспортов нового образца на 10 лет. Надеемся, что этот опыт окажется успешным», – пояснил Кулаков.

Он наградил 14 сотрудников МФЦ Балашихи благодарственными письмами Мособлдумы, еще шесть благодарственных писем от совета депутатов Балашихи вручил гостям праздника Геннадий Попов.

Первый в Московской области многофункциональный центр государственных и муниципальных услуг открыли в Балашихе в 2009 году. Там работают около 300 сотрудников, открыты 96 окон. Ежедневная посещаемость МФЦ города около 4 тысяч человек.