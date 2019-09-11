РИАМО – 11 сен. Стал известен рейтинг городских округов Подмосковья по вводу жилья с начала года, при подсчете учитывались показатели по многоквартирным и частным домам, говорится в сообщении пресс-службы министерства жилищной политики Московской области.

«Лидером по вводу с начала 2019 года считается Ленинский городской округ, там за 8 месяцев введено 553 тысячи квадратных метров жилья. На втором месте Одинцовский городской округ, где ввели 363 тысячи квадратных метров жилья. Далее – Солнечногорск – 356 тысяч квадратных метров», – отметила министр жилищной политики Московской области Инна Федотова.

В двадцатку территорий также вошли: Красногорск с общей площадью ввода 336 тысяч квадратных метров, Химки − 310 тысяч, Мытищи − 283 тысячи, Истра − 265 тысяч, Люберцы − 174 тысячи, Домодедово – 161 тысяча, Балашиха – 153 тысячи, Раменский округ − 134 тысячи, Чехов – 108 тысяч, Дмитровский округ – 101 тысяча, Щелково – 96 тысяч, Клин – 90 тысяч, Наро-Фоминск – 87 тысяч, Королев – 81 тысяча, Сергиев Посад – 78 тысяч, Воскресенск – 70 тысяч, Коломенский округ – 68 тысяч квадратных метров.

Общий объем ввода жилья с начала года на текущий момент в Московской области составляет 4,8 миллиона квадратных метров.