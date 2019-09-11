РИАМО (БАЛАШИХА) – 11 сен. В соответствии с постановлением губернатора Московской области Андрея Воробьева, общеобразовательная школа №25 в подмосковной Балашихе получила имя героя России Алексея Ситникова, который ценой своей жизни спас своих сослуживцев в Дагестане, сообщается на сайте правительства Московской области.

«Присвоить имя героя Российской Федерации А.С. Ситникова муниципальному бюджетному общеобразовательному учреждению городского округа Балашиха «Средняя общеобразовательная школа №25», – говорится в тексте документа.

Алексей Ситников родился 26 июня 1986 года. Окончил школу №25 и профессиональное училище №47 в Балашихе. Два года служил по призыву кавалеристом в Президентском полку ФСО России. В 2007 году заключил контракт о прохождении военной службы во внутренних войсках МВД России.

16 сентября 2009 года разведывательная группа центра специального назначения «Витязь», в состав которой входил сержант Ситников, обнаружила замаскированный лагерь боевиков и заняла позиции вокруг него у горы Тарки-Тау в республике Дагестан. 23-летний Алексей Ситников ценой собственной жизни спас своих сослуживцев, вступивших в схватку с террористами.

Указом президента Российской Федерации от 10 февраля 2010 года сержанту Ситникову было посмертно присвоено звание героя Российской Федерации.

На фасаде здания школы №25 установлена мемориальная памятная доска. Коллектив школы каждый год проводит памятные вечера, возлагает цветы к могиле героя, а друзья и сослуживцы, ветераны спецназа, военнослужащие дивизии имени Феликса Дзержинского, руководство музея истории и боевой славы подразделения ежегодно организуют памятный турнир имени Алексея Ситникова в Балашихе.