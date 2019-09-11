РИАМО – 11 сен. Проект о праве силовых органов сбивать дроны в первом чтении одобрили депутаты Госдумы, инициативу разработала группа парламентариев во главе с председателем комитета по безопасности и противодействию коррупции Василием Пискаревым, передает Федеральное агентство новостей.

«Документ был перевнесен несмотря на то, что концепция не изменилась и можно было бы скорректировать его поправками. Это говорит о том, что мы очень плотно работаем над этим законопроектом вместе с правительством, правоохранительными органами. Хотели устранить все замечания, не дожидаясь второго чтения», – отметил один из авторов проекта, депутат Адальби Шхагошев.

Он пояснил, что в законопроекте были устранены все технические недостатки.

«В новой редакции исключено дублирование полномочий ФСБ, ФСО, Росгвардии и полиции по временному ограничению или запрещению нахождения беспилотных воздушных судов в отдельных зонах воздушного пространства, поскольку законодательством уже предусмотрена возможность данным организациям вносить соответствующие представления», – уточнил Шхагошев.

По его словам, также добавлены полномочия указанных органов по предупреждению и пресечению несанкционированного использования беспилотных воздушных судов, в том числе путем их уничтожения. Парламентарий заявил о крайней актуальности данной инициативы.

«Если посмотреть примеры и географию незаконного использования дронов за последние несколько лет, то можно сделать выводы о том, что назрела необходимость незамедлительного принятия такого закона», – уверен он.

Депутат уверен, что дрон является очень опасным оружием в руках преступников.

Так, беспилотники можно использовать и на митингах, и на спортивных мероприятиях, и в любых других местах массового скопления людей. В подобных ситуациях ими легко могут воспользоваться злоумышленники.

Парламентарий напомнил, что в 2017 году случаи несанкционированных полетов дронов были зафиксированы в столичном аэропорту Шереметьево, в Красноярске и Хабаровске.

Законопроект о возможности сбивать дроны внесли на рассмотрение нижней палаты парламента в конце января этого года. Тем не менее в мае он был отозван для доработки. В июле законопроект был внесен повторно.