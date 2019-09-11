РИАМО - 11 сен. В парке имени Ларисы Лазутиной Одинцовского городского округа 21 сентября пройдет финал «Битвы парков Подмосковья», говорится в сообщении пресс-службы министерства благоустройства Московской области.

«В соревновании примут участие восемь парков Подмосковья. Команды из 13 человек от каждого парка будут соревноваться в танцах. Торжественное открытие планируется в 12:00», – отмечается в сообщении.

Начало конкурса было положено на открытии парка «Раздолье» в Одинцовском городском округе. На фестивале парков в Балашихе в парке «Пехорка» и фестивале «Цвет лета» в Одинцове были проведены показательные выступления коллективов и серия мастер-классов для всех желающих.

21 сентября в парке Лазутиной состоится подведение итогов.