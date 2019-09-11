РИАМО - 11 сен. В августе на портале госуслуг Московской области зарегистрировано 543 тысячи заявлений, половина из которых поступила с мобильных устройств, чаще всего жители Подмосковья обращались по вопросам молочной кухни, говорится в сообщении пресс-службы министерства государственного управления, информационных технологий и связи региона.

Активными пользователями портала стали жители Балашихи, Подольска, Мытищ, Химок, Сергиево-Посадского, Коломенского, Раменского и Одинцовского городских округов.

«Обеспечение питанием беременных женщин и детей в возрасте до трех лет остается самой востребованной темой обращений. По этой категории поступило около 100 тысяч заявлений. Следующими по популярности идут вопросы выдачи и замены социальных и транспортных карт, предоставления субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг, а также запись в школу и детский сад», – отмечается в сообщении.

На портале uslugi.mosreg.ru размещены 164 электронные услуги. Подать заявление можно независимо от времени суток с помощью компьютера или мобильного устройства. После прикрепления необходимых документов заявитель в дальнейшем может контролировать ход исполнения своего обращения.