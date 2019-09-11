РИАМО – 11 сен. Представители 32 субъектов – от Чечни до Якутии – примут участие в региональном Дне Минстроя России по цифровизации городского хозяйства, который пройдет 12 сентября в доме правительства Подмосковья, говорится в сообщении пресс-службы министерства государственного управления, информационных технологий и связи Московской области.

Мероприятие проводится по инициативе министра строительства и жилищно-коммунального хозяйства России Владимира Якушева и по поручению губернатора Московской области Андрея Воробьева.

«С лучшими практиками Подмосковья в области цифровой трансформации региона и формировании комфортной городской среды ознакомятся 29 руководителей региональных органов государственной власти и 23 руководителя органов местного самоуправления муниципальных образований, вошедших в перечень пилотов ведомственного проекта Минстроя России «Умный город», – говорится в сообщении.

Гости правительства Московской области узнают о базовых решениях и принципах организации работы по цифровизации региона и смогут оценить эффективность центра управления регионом по основным направлениям деятельности.