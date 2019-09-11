РИАМО – 11 сен. В Москве вынесен приговор в отношении бывшего начальника следственного отделения МВД по району Лефортово – начальника следственного отделения Анзора Шулая и его подельника Евгения Тарасова, сообщила РИАМО в среду сотрудник пресс-службы ГСУ СК РФ по столице Юлия Иванова.

В зависимости от роли каждого они признаны виновными в совершении преступлений, предусмотренных частью 3 статьи 285 УК РФ («Злоупотребление должностными полномочиями»), пунктом «в» части 3 статьи 286 УК РФ («Превышение должностных полномочий»), части 2 статьи 292 УК РФ («Служебный подлог») и части 5 статьи 33 пункта «в» части 3 статьи 286 УК РФ («Превышение должностных полномочий»).

«Следствием и судом установлено, что Анзор Шулая, являясь начальником следственного отделения ОМВД России по району Лефортово города Москвы, в период с августа 2015 по май 2016 года, используя свое должностное положение, из корыстной заинтересованности совершил присвоение ранее изъятых по находящемуся в его производстве уголовному делу денежных средств в сумме не менее 10 миллионов рублей», – сказала собеседник агентства.

Иванова уточнила, что в целях сокрытия следов преступления начальник отдела вступил во внеслужебные отношения с потерпевшим по аналогичному уголовному делу и убедил его дать в рамках расследования указанного дела заведомо ложные показания и представить подложные документы, подтверждающую факт принадлежности ему данной суммы.

Кроме того, следователями установлен факт фальсификации материалов уголовного дела, находящегося в производстве Шулая.

В ходе расследования данного уголовного дела была установлена причастность подельника, который незаконно получил от Шулая изъятые им по уголовному делу ювелирные изделия на общую сумму не менее 69 миллионов рублей. В дальнейшем они продали драгоценности и распорядились вырученными денежными средствами по своему усмотрению.

В среду приговором суда Шулаю назначено наказание в виде 8 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима.

Евгению Тарасову назначено наказание в виде 3 лет и 9 месяцев лет лишения свободы, однако он был освобожден в зале суда после зачета дней, проведенных под стражей.