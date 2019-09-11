РИАМО – 11 сен. Сведения в отношении ООО «ГАРАНТ-СЕРВИС» внесли в реестр недобросовестных поставщиков из-за нарушений условий контракта, говорится в сообщении пресс-службы Московского областного УФАС России.

Ранее были рассмотрены сведения, представленные ФГКУ комбинат «Березка» управления федерального агентства по государственным резервам по Центральному федеральному округу, в отношении ООО «ГАРАНТ-СЕРВИС» для включения в реестр недобросовестных поставщиков.

«Согласно представленным сведениям, учреждение направило в адрес общества проект контракта в установленный законом срок. В регламентированный срок ООО «ГАРАНТ-СЕРВИС» не представило подписанный электронной цифровой подписью лица, имеющего право действовать от имени участника закупки, проект контракта и документ об обеспечении его исполнения», – отмечается в сообщении.

По этой причине учреждению поступило уведомление об уклонении общества от заключения контракта на оказание услуг по техническому обслуживанию и ремонту погрузчиков. На заседании комиссии Московского областного УФАС России ООО «ГАРАНТ-СЕРВИС» не представило доказательств наличия объективных причин для неподписания проекта контракта в установленные законом сроки.

«Выслушав доводы лиц, участвовавших в рассмотрении сведений, и изучив представленные доказательства, управление пришло к выводу, что сведения в отношении ООО «ГАРАНТ-СЕРВИС» подлежат включению в реестр недобросовестных поставщиков», – резюмируется в сообщении.