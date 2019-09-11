РИАМО – 11 сен. В подмосковном Орехово-Зуеве мужчина накачал свою дочь наркотиками и попытался изнасиловать, сообщает в среду РЕН ТВ.

«Девочка с недавних пор проживала с отцом. С матерью у них сложились сложные отношения, поэтому школьница убежала из дома и жила у отца», — говорится в сообщении.

В тот день, когда отец попытался совершить преступление, девочка была у прабабушки. Мужчина забрал ее домой, там он предложил ей употребить наркотик.

«Под действием веществ школьнице захотелось спать. Отец попытался обнять дочь, но девочка была против. Через некоторое время родитель вернулся в комнату, в руке он держал секс-игрушку. При этом он пытался удержать дочь, но ей удалось вырваться и выбежать на улицу», — добавляется в сообщении.

Мужчина был ранее судим за вымогательство и похищение человека.

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