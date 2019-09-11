РИАМО - 11 сен. Две скульптуры переехали из «Зарядья» в парк имени Ларисы Лазутиной в Одинцове, министерство благоустройства Подмосковья установило их при поддержке местной администрации в партнерстве с компанией Moscow Public Art Fund, говорится в сообщении пресс-службы министерства.

«Одна из них называется «Бесконечная кривая», ее автор – китайский художник Веньцинь Чень. По его замыслу, «Бесконечная кривая» – пространство для инновационного мышления, олицетворение глобальной открытости и изобретательности. Скульптура выполнена из нержавеющей стали, так что стоять под дождем и снегом четырехметровая «Бесконечная кривая» может бесконечно», – отмечается в сообщении.

Вторая – это арт-объект в два метра высотой, повторяющий форму цветка. Эта скульптура называется «Тюльпан», ее автор – художник Симон Хемпселл. Он специально подобрал для своей работы теплый оттенок стали. Скульптор любит, когда отдельные части остаются для естественного окисления – процесса, который подчеркивает внутреннюю красоту материала. Отделка продолжает развиваться со временем, приобретая более естественный оттенок.

«Паблик-арт – это популярное во всем мире искусство, которое создается специально для общественных городских пространств. Данные скульптуры создаются для размещения на улицах, площадях, в парках, чтобы привлечь к ним внимание наибольшего количества людей», – пояснил министр благоустройства Подмосковья Михаил Хайкин

В парке «Зарядье» скульптуры находились в течение года.