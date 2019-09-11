РИАМО - 11 сен. В Подмосковье по итогам аукциона определили подрядчика для строительства школы в поселке Газопроводск городского округа Луховицы, говорится в сообщении пресс-службы министерства строительного комплекса региона.

Контракт на выполнение строительно-монтажных работ заключен с ООО «Воздвижение».

«Новая школа на улице Центральная рассчитана на 154 учащихся. В здании образовательного учреждения будут оборудованы современные классы, просторные актовый и спортивный залы, столовая, библиотека. На прилегающей территории разместятся игровая и спортивная зоны, места для отдыха, будет выполнено озеленение», - сказал министр строительного комплекса Московской области Руслан Тагиев.

Завершить работы и сдать школу в эксплуатацию планируют в 2020 году.

Работы ведут в рамках госпрограммы «Строительство объектов социальной инфраструктуры». Финансирование — за счет средств бюджета.