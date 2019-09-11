РИАМО – 11 сен. В Лосино-Петровском городском округе откроется производство обуви, инвестиции в проект составили 66,7 миллиона рублей, говорится в сообщении пресс-службы министерства жилищной политики Московской области.

«Производственное здание компании «ЛПО-Вездеход» по изготовлению обуви в городе Лосино-Петровский введено в эксплуатацию. Новое производство позволит создать около 50 рабочих мест», – заявила министр жилищной политики региона Инна Федотова.

Компания является изготовителем резиновой обуви, обуви из ПВХ (поливинилхлорид) и ЭВА (этиленвинилацетат). Кроме этого на предприятии производятся рыбацкие сапоги, бахилы и полукомбинезоны, обувь серии «Турист» и «NORD».

Для изготовления используется современное оборудование не только из России, но и из Италии и Германии.

Продукция поставляется крупным торговым компаниям и частным предпринимателям из различных регионов России и стран ближнего зарубежья.

Инвестиции в проект составили 66,7 миллиона рублей. Застройщик − «ЛПО-Вездеход».

Проект находится на сопровождении Центра содействия строительству при правительстве Московской области.