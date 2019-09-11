РИАМО (БАЛАШИХА) – 11 сен. Несовершеннолетний водитель мотоцикла получил травмы в результате столкновения с легковым автомобилем в районе улицы Октября в подмосковном Реутове, говорится в сообщении пресс-службы отдела ГИБДД МУ МВД России «Балашихинское».

ДТП произошло 10 сентября в 18:40 по адресу: городской округ Реутов, улица Октября, дом №28.

«Водитель автомобиля Suzuki Jimny, выезжая со дворовой территории Юбилейного проспекта на улицу Октября, не уступил дорогу мотоциклу Yamaha, в результате чего допустил столкновение. Водитель мотоцикла находился в мотошлеме, без защитной экипировки», – говорится в сообщении.

В результате ДТП 17-летний водитель мотоцикла получил телесные повреждения и был госпитализирован в центральную районную больницу Реутова.

Госавтоинспекция просит участников дорожного движения быть внимательнее на дорогах, относится к любителям мототранспорта уважительно, не забывая о том, что мотоциклисты – такие же участники дорожного движения.

«Необходимо смотреть в зеркала дальнего вида, своевременно включать поворотники и быть внимательными и взаимовежливыми на дороге. Водителям мототранспорта необходимо использовать шлем и защитную экипировку. Лишь неукоснительное выполнение требований правил дорожного движения является гарантией безопасности на дорогах» – заключается в материале.