РИАМО (КРАСНОГОРСК) – 11 сен. Красногорский колледж 12 сентября станет одной из площадок проведения регионального чемпионата профмастерства среди инвалидов «Абилимпикс», в учебном заведении 40 участников посоревнуются в 7 компетенциях, сообщила «РИАМО в Красногорске» ведущий редактор колледжа Лариса Шкиль.

«Красногорский колледж 12 сентября примет 40 участников регионального этапа V Национального чемпионата по профессиональному мастерству среди людей с инвалидностью «Абилимпикс-2019» из 24 муниципальных образований Московской области. Из них 18 школьников, 17 студентов и 5 специалистов. Оценивать мастерство участников соревнований будут 40 экспертов», – сказала Шкиль.

Она добавила, что в корпусе на Ильинском шоссе пройдут соревнования по 7 компетенциям чемпионата: веб-разработка (программирование), веб-дизайн, информационная безопасность, сетевое и системное администрирование, дизайн-персонажей/анимация, социальная работа; сборка, разборка электронного оборудования.

«На протяжении всего чемпионата в колледже работают 14 волонтеров, прошедших специальное обучение в городе Коломна», – добавила Шкиль.

По ее словам, в нынешнем году в чемпионате в 4 компетенциях примут участие 9 студентов Красногорского колледжа.

Конкурс профессионального мастерства среди людей с ограниченными возможностями и инвалидностью «Абилимпикс» начнется в Подмосковье 12 сентября, участие в конкурсе примут 456 человек. Мероприятия соревнований будут проходить на 28 площадках в нескольких городских округах.