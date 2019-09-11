РИАМО – 11 сен. Семьям с двумя и более детьми будут субсидировать процентную ставку по кредитам до уровня 6%, такая мера будет действовать до 31 января 2022 года, в программу субсидирования могут быть включены кредиты, которые ранее были рефинансированы банками, говорится в сообщении пресс-службы министерства социального развития Московской области.

«По итогам заседания координационного совета при президенте РФ по реализации Национальной стратегии действий в интересах детей принято решение о разработке необходимых нормативных правовых актов, направленных на субсидирование с 1 января 2018 года семьям с двумя и более детьми процентной ставки по ипотечным (жилищным) кредитам (займам), выданным российскими кредитными организациями и акционерным обществом «ДОМ.РФ» на приобретение жилых помещений либо на рефинансирование ранее выданных кредитов, до уровня 6% годовых в случае рождения второго или третьего ребенка в период с 1 января 2018 года по 31 января 2022 года»,– говорится в сообщении.

Субсидирование будет осуществляться только при условии приобретения жилья на первичном рынке, и срок такого субсидирования для семей, в которых родился второй ребенок, составляет три года, для семей, в которых родился третий ребенок, – пять лет.

«Кроме того, в соответствии с данным решением, в программу субсидирования могут быть включены кредиты, которые ранее были рефинансированы банками. Это очень важное изменение, оно позволит многим семьям воспользоваться государственной помощью», – дополнила министр социального развития Московской области Ирина Фаевская.

Заявление на субсидирование ставки необходимо предоставлять в кредитную организацию.