РИАМО - 11 сен. В ходе экологической акции «Наш лес. Посади свое дерево» у вылетных магистралей в восьми округах Подмосковья высадят более 900 елей, берез, кленов, лип и сирени, говорится в сообщении пресс-службы министерства благоустройства Московской области.

По поручению губернатора Подмосковья Андрея Воробьева в регионе ведут масштабную работу по комплексному благоустройству территорий, прилегающих к автомагистралям, которые идут от МКАД в область.

«Согласно региональному стандарту, нашей задачей является приведение всех объектов и территорий, прилегающих к ним, расположенных вдоль вылетных магистралей, в соответствие с законодательством, включая ограждения, нестационарные торговые объекты, объекты капитального строительства», – отметил министр благоустройства Московской области Михаил Хайкин.

С начала года было выявлено 1076 нарушений, 1032 из которых устранены. За предыдущую неделю было выявлено 30 нарушений по остановочным павильонам, фасадам зданий и сооружений, ограждениям, аварийным и сухостойным деревьям и другим сегментам. Все эти нарушения были устранены.

«Также в рамках акции «Наш лес. Посади свое дерево» на вылетных магистралях планируется высадка зеленых насаждений. Муниципальные образования предоставили сведения по земельным участкам и объему планируемых к высадке деревьев на вылетных магистралях», – дополняется в сообщении.

В Богородском округе у Носовихинского шоссе высадят 20 елей. В Балашихе у Горьковского и Носовихинского шоссе высадят 10 берез. В Котельниках у М-5 «Урал» будет высажено 30 кленов. У Егорьевского шоссе в Люберцах высадят 48 лип. В Мытищах у Дмитровского и Ярославского шоссе планируют высадить 310 елей. В Реутове у Носовихинского шоссе высадят 48 кленов и 300 лип. У Пятницкого шоссе в Солнечногорске будет высажено 90 елей, 30 кленов, 30 деревьев сирени. У Носовихинского шоссе в Электростали высадят девять берез.

Акция «Наш лес. Посади свое дерево» проходит в Подмосковье ежегодно с целью восстановления леса. В текущем году акция пройдет 21 сентября, участники посадят 600 тысяч деревьев.