РИАМО - 11 сен. До конца 2019 года в Московской области появится семь новых спортивных объектов —три физкультурно-оздоровительных комплекса, два стадиона, бассейн и дворец спорта, говорится в сообщении пресс-службы министерства физической культуры и спорта Московской области.

Так, один ФОК откроют в Шатуре, он будет вмещать в себя спортзал, зал для занятий единоборствами и прочие помещения. Еще один оздоровительный комплекс построят в Балашихе, в нем разместится бассейн 25 на 16 метров. В Богородском округе откроют ФОК площадью более 5 тысяч квадратных метров, в котором разместится не только спортзал, но и зал для настольного тенниса.

«Строительству спортивных объектов на территории Московской области мы уделяем особое внимание. В регионе работает несколько программ, направленных на развитие спортивной инфраструктуры. Мы не только строим новые объекты, но и реконструируем и модернизируем уже существующие», - рассказал министр физической культуры и спорта Московской области Роман Терюшков.

Например, в капитально отремонтированном Дворце спорта «Ока» в Пущино появится тренажерный зал, помещения для занятий хореографией и борьбой, а также бассейн. Кроме того, реконструкция ждет стадионы «Химик» в Чехове и «Машиностроитель» в Красногорске.

«Наша цель – чтобы спортивная инфраструктура в Подмосковье была доступной и современной. Мы анализируем потребности жителей подмосковных округов, и до конца года планируем запустить в эксплуатацию 7 новых объектов. При проектировке того или иного объекта мы учитываем заинтересованность местных жителей и уже существующие спортивные площадки: где-то востребован лед, а где-то бассейн», - рассказал Терюшков.

Он также подчеркнул, что одним из определяющих факторов является наличие тех или иных спортивных секций и школ в районе.