РИАМО - 11 сен. Следственный комитет РФ проверит сообщения о махинациях коммерческой фирмы с деньгами столичных пенсионеров, в рамках проверки будут тщательно изучены финансовые схемы, по которым привлекались денежные средства, сообщается на сайте СК России.

«Сегодня на одном из федеральных каналов был показан сюжет о том, что десятки московских пенсионеров были обмануты в результате действий ООО «СоцАгроФинанс». Отмечается, что фирма привлекала денежные средства пенсионеров, обещая прибыль до 40 процентов годовых», – говорится в сообщении.

Деньги вкладчиков шли на развитие крестьянско-фермерского хозяйства в Тверской области и иные проекты. Очевидцы утверждают, что эти проекты успешно работают, но процентов по вкладам люди не получают уже несколько месяцев.

Председатель СК России поручил ГСУ СК России по Москве организовать процессуальную проверку по приведенным в сюжете фактам.

В рамках проверки специалисты изучат финансовые схемы, по которым привлекались денежные средства, проверят законность инвестирования. Следствие установит наличие или отсутствие признаков мошенничества или иных преступлений против собственности. По итогам проверки будет принято процессуальное решение.