РИАМО (БАЛАШИХА) – 11 сен. Мусор с переполненной контейнерной площадки на улице Поликахина в микрорайоне Железнодорожный Балашихи вывезли после обращения местного жителя, сообщается на интернет-портале «Добродел».

Житель Балашихи написал на портал жалобу на нарушение графика вывоза бытовых отходов с контейнерной площадки около дома №5 на улице Поликахина. Он отметил, что площадка по указанному адресу давно переполнена, а мусор до сих пор не вывезен.

«Администрация Балашихи рассмотрела обращение по вопросу содержания территории по адресу: микрорайон Железнодорожный, улица Поликахина, дом №5. 10 сентября там был проведен осмотр. Факты подтвердились. Работы по устранению нарушению проведены», – сказала заместитель главы администрации Балашихи Татьяна Калашникова.

Она добавила, что вывоз ТКО проводится в соответствии с графиком региональным оператором ООО «Хартия» филиал «Подмосковный».

Портал «Добродел» был запущен в 2015 году для обратной связи с жителями муниципалитетов Московской области и оперативного решения проблем на местах.