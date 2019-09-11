РИАМО – 11 сен. На 85% завершены работы по благоустройству озера Сенеж в городском округе Солнечногорск, площадь обновлений составляет 2,6 гектара, говорится в сообщении пресс-службы министерства благоустройства Московской области.

«Мы продолжаем благоустройство набережной озера Сенеж с созданием нового вело-пешеходного маршрута, новых игровых и спортивных зон, новой пляжной зоны», – отметил министр благоустройства Подмосковья Михаил Хайкин.

Он уточнил, что площадь обновлений составляет 2,6 гектара.

«Работы выполнены на 85%. На набережной уже обустроено шесть пирсов, часть из которых полностью предназначена для рыбаков. Установлена площадка для воркаута», – дополнил Хайкин.

Здесь уже проложены вело- и пешеходная дорожки, установлено освещение. Вскоре у жителей округа появится еще одно комфортное место для отдыха. Кроме того, в настоящее время ведется проектирование третьей очереди набережной.

С целью безопасности на набережной установлено видеонаблюдение, домики для охраны. После завершения благоустройства протяженность велотрассы увеличится на 2 километра. В рамках второго этапа благоустройства набережной будет создан еще один пляж, обустроена детская площадка, зоны тихого отдыха.

В прошлом году была завершена первая очередь благоустройства. Так, в центральной части размещены детская зона и площадка для воркаута. Пляж искусственно разделен на пешеходную и велосипедную зоны, проходит через искусственные холмы в лесную зону.

Кроме того, созданы безопасные пирсы для купания, детские купальни с теневыми навесами, а также амфитеатры для загара и уединения.