РИАМО – 11 сен. Подмосковным жителям напомнили о том, что уклонение от алиментов уголовно наказуемо, в этом году возбуждено 805 уголовных дел в отношении должников, говорится в сообщении пресс-службы управления Федеральной службы судебных приставов по Московской области.

По Конституции РФ правом и обязанностью родителей является забота о детях и их воспитание.

«Родители обязаны содержать своих несовершеннолетних детей и не освобождаются от этой обязанности даже после лишения родительских прав, а также когда дети помещены в детские учреждения и находятся на полном государственном обеспечении», – отмечается в сообщении.

При невыполнении родителями возложенных на них обязанностей по содержанию несовершеннолетних детей Федеральная служба судебных приставов в соответствии с Федеральным законом «Об исполнительном производстве» уполномочена обеспечить соблюдение прав граждан на получение алиментов посредством применения к должникам мер принудительного исполнения.

В связи с тем, что у граждан, уклоняющихся от уплаты алиментов, планка нравственной ответственности за выполнение родительского долга значительно снижена, работникам управления ФССП России по Московской области приходится применять весь предусмотренный законом комплекс мер принудительного исполнения, направленных на побуждение неплательщиков к выплатам алиментов, вплоть до применения к ним мер уголовно-правового характера.

«Одним из способов принудить недобросовестного должника, уклоняющегося от уплаты алиментов, к исполнению судебного решения является применение к нему норм, предусмотренных статьей 157 Уголовного кодекса Российской Федерации», – уточняется в материале.

Так, в 2019 году возбуждено 805 уголовных дел в отношении должников, не исполняющих судебные решения о взыскании алиментов.

В суд с обвинительным актом направлено 671 уголовное дело, 411 дел рассмотрено с вынесением обвинительного приговора, из которых 27 осужденных приговорены к реальному лишению свободы и направлены в места заключения, еще 17 осужденным условное наказание либо исправительные работы заменены на реальное лишение свободы.

«Многие должники не задумываются о последствиях, когда злостно уклоняются от алиментных обязательств и не исполняют решения суда. А ведь все это уголовно наказуемые деяния, и даже если приговором будет определено условное наказание, пятно судимости у гражданина останется на всю жизнь», – резюмируется в сообщении.