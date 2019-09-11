РИАМО (ПОДОЛЬСК) – 11 сен. В читальном зале библиотеки Подольска 17 сентября врач прочитает лекцию по теме гриппа, всем желающим сделают прививки, сообщается в группе «Подольская городская клиническая больница №3» в соцсети «ВКонтакте».

«Приглашаем всех желающих 17 сентября в читальный зал библиотеки №5 на улице Ватутина, дом №79. Врач профилактики Центра здоровья поликлиники №3 прочитает лекцию по теме «Грипп. Что это?» и разъяснит вопросы эпидемиологии, этиологии, диагностики и профилактики гриппа. Начало в 12:00», – говорится в сообщении.

Также с врачом можно будет обсудить вопросы вакцинации от гриппа в текущем сезоне.

Всем желающим сделают прививки. Акция пройдет в рамках проекта «Быть здоровым, жить активно – это стильно, позитивно!».