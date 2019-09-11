РИАМО - 11 сен. В Можайском городском округе планируется втрое увеличить площадь природного заказника, говорится в сообщении пресс-службы министерства экологии и природопользования Московской области.

Согласно проекту министерства, площадь заказника составит 1326 вместо 422 гектаров.

«В последние годы вблизи заказника идет интенсивное дачное строительство, увеличивается рекреационная нагрузка. Мы считаем, что площадь ООПТ необходимо увеличить, чтобы сохранить ценные лесные сообщества и уникальные верховые болота», – заявил заместитель председателя правительства – министр экологии и природопользования региона Дмитрий Куракин.

Он добавил, что при обследовании заказника выявлены признаки обитания редких птиц, занесенных в Красную книгу Московской области – скопы, кедровки, седого и трехпалого дятлов.

В границах заказника отмечено 49 видов птиц, там также есть следы пребывания таких крупных млекопитающих, как медведь, кабан, лось, европейская косуля. Выявлены местообитания краснокнижной флоры: баранца обыкновенного, пальчатокоренника пятнистого, ветреницы дубравной, некеры перистой.

Реорганизация предполагает усиление охранного режима. В границах запретят любое капитальное и дорожное строительство, предоставление участков под застройку или огородничество, движение транспорта вне дорог общего пользования, разведение костров.