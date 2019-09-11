РИАМО - 11 сен. В городском округе Истра инспекторы Россельхознадзора выявили более 200 гектаров неиспользуемой земли, три участка уже изъяли у недобросовестного правообладателя и теперь выставят на торги, говорится в сообщении пресс-службы министерства имущественных отношений Московской области.

«Три земельных участка площадью 115, 77 и 42 гектаров в сельском поселении Ядроминское городского округа Истра не использовались собственником по назначению и по решению суда были изъяты и выставлены на торги, однако желающих приобрести землю не нашлось. Распоряжением министерства имущественных отношений Московской области и ввиду первых несостоявшихся торгов, цена земельных участков была снижена на 20%», – сказал министр имущественных отношений Подмосковья Владислав Коган.

Для участка в 115 гектаров стартовая цена составит 29 миллионов рублей, такую же цену на старте запросят за участок площадью 42 гектара, а начальная стоимость участка площадью 77 гектаров составит 16,8 миллиона.

«Участниками публичных торгов могут стать все желающие, кроме собственников земельных участков – организаций, в отношении которых Арбитражным судом Московской области приняты решения об изъятии земельных участков в связи с неиспользованием их по целевому назначению», – уточнила председатель комитета по конкурентной политике Московской области Елена Волкова.