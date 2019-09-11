РИАМО – 11 сен. В Подмосковье завершено голосование на портале «Добродел» за лучшего доктора, за время проведения опроса самыми активными стали жители Дубны и Озер, говорится в сообщении пресс-службы министерства здравоохранения Московской области.

Голосование на портале «Добродел» проходило с 1 августа. За это время свое мнение выразили 13729 жителей Подмосковья.

«Цель голосования – не просто выбор врача, но и публичное признание, поддержка и поощрение лучших медиков Подмосковья. Кроме того, мнение жителей позволит нам выявить уровень доверия пациента к врачу», – заявила министр здравоохранение Московской области Татьяна Мухтасарова.

За время проведения опроса самыми активными стали жители Дубны – 1296 голосов, Озер – 1067, Шатуры – 694, Клина – 636 и Коломны – 540.

Итоги народного голосования будут подведены 17 сентября, в результате которых определят лучшего детского и взрослого специалистов учреждений здравоохранения региона.