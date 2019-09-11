РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 11 сен. В среду вечером на Октябрьском проспекте Люберец образовалась пробка длиной более 4 километров, следует из данных сервиса «Яндекс.Пробки».

Согласно данным сервиса, движение затруднено на Октябрьском проспекте в сторону области. Длина затора составляет 4,5 километра. Пробка начинается на Октябрьском проспекте возле дома №18 и продолжается до Хлебозаводского проезда. Этот участок можно проехать за 1 час 47 минут.

Также пробки образовались на Рязанском, Новорязанском и Егорьевском шоссе. Заторы есть и на улицах Смирновская, Парковая, Кирова, Волковская и Инициативная. Также пробка образовалась на Больничном проезде.